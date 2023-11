Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (16.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MorphoSys habe im dritten Quartal einen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, aber besser abgeschnitten als erwartet. Grund seien stark gesunkene Lizenzeinnahmen gewesen, habe der Wirkstoffforscher am späten Mittwochabend in Planegg bei München mitgeteilt. Dadurch habe sich im Tagesgeschäft ein noch größerer Verlust angehäuft als im Vorjahr.Indes nahe die Veröffentlichung der Studienergebnisse zum wichtigen Hoffnungsträger Pelabresib. Die Daten zum Krebsmedikament würden jetzt bis Ende November erwartet und kämen damit noch etwas früher als gedacht. Die Aktie habe im nachbörslichen US-Handel um fünf Prozent zugelegt, habe allerdings zuvor sieben Prozent tiefer geschlossen.In den drei Berichtsmonaten Juli bis September sei der Erlös im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um rund ein Drittel auf 63,8 Millionen Euro zurückgegangen, habe MorphoSys vermeldet. Im Vorjahr habe das Unternehmen allerdings noch von einem Sondereffekt durch einen Lizenzvertrag mit dem US-Konzern Human Immunology Biosciences profitiert.Das operative Ergebnis habe im abgelaufenen Quartal minus 51 Millionen Euro erreicht - ein Jahr zuvor habe das Unternehmen hier noch minus 29,3 Millionen Euro ausgewiesen. MorphoSys stecke wegen hoher Forschungskosten bereits seit längerer Zeit in den roten Zahlen. Unter dem Strich sei der Fehlbetrag zuletzt aber leicht auf 119,6 Millionen Euro gesunken, vor allem weil geringere Aufwendungen im Finanzergebnis angefallen seien. Am Markt sei mit noch schlechteren Resultaten bei Umsatz und Betriebsergebnis gerechnet worden, jedoch hätten die Analysten den Konzernverlust weitaus niedriger erwartet.Im Berichtszeitraum hätten die Bayern mit dem Mittel - wie bereits seit Ende Oktober bekannt - 23,4 Millionen Dollar umgesetzt. MorphoSys weise den Monjuvi-Produktumsatz in US-Dollar aus, da es nur die Vertriebsrechte für den dortigen Markt besitze. Diese teile sich der Konzern dort mit dem US-Konzern Incyte.Mehr noch als die Zahlen dürfte die Investoren am Markt jedoch die anstehende Auswertung der Studiendaten zu Pelabresib interessieren. MorphoSys habe mit der kostspieligen Übernahme des US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals im Jahr 2021 für rund 1,7 Milliarden Dollar alles auf diesen Wirkstoff gesetzt. Das Team um Unternehmenslenker Jean-Paul Kress hoffe, trotz zunehmender Konkurrenz Pelabresib als Erstlinienbehandlung von Patienten mit Myeolofibrose etablieren zu können. Dabei handele es sich um einen seltenen Blutkrebs, dessen Ursprung im Knochenmark liege.Der Hoffnung auf einen Durchbruch mit Pelabresib habe MorphoSys in den vergangenen beiden Jahren alles untergeordnet. Wegen der hohen Kosten seien einige andere Forschungsprojekte abgebrochen worden, auch Stellen seien gestrichen worden. Mit dem Rückenwind einer Zulassung solle das Unternehmen künftig wieder Gewinne schreiben."Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung zur MorphoSys-Aktie fest: Mutige können nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 18,90 Euro belassen werden. (Analyse vom 15.11.2023)