Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

67,14 EUR +0,21% (25.03.2024, 14:08)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

67,14 EUR -0,06% (25.03.2024, 13:50)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (25.03.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe Anfang Februar erklärt, MorphoSys für 68,00 Euro je Aktie übernehmen zu wollen. Nach den erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben aus Europa habe es zuletzt auch grünes Licht aus den USA für den Deal gegeben. Die Aktie von MorphoSys habe sich mittlerweile dem Übernahmepreis fast vollständig angenähert.MorphoSys habe am Freitag den Erhalt der kartellrechtlichen Freigabe in den USA im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von MorphoSys durch die Novartis bekannt gegeben. Gemäß des Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 (der "HSR Act") sei die Wartefrist des HSR Act abgelaufen, so MorphoSys in einer Mitteilung. Damit habe die geplante Übernahme von MorphoSys durch Novartis alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe am 5. Februar ein Übernahmeangebot für MorphoSys abgeben. Für 68,00 Euro je Aktie würden die Schweizer das deutsche Biotech-Unternehmen akquirieren wollen. Im Fokus stehe das Mittel Pelabresib von MorphoSys zur Behandlung von Myelofibrose. Mitte des Jahres sollten für den Blockbusterkandidaten die Zulassungsanträge eingereicht werden.Nach Angaben von MorphoSys laufe der Übernahmeprozess nach Plan. "Wir erwarten keine Probleme", so MorphoSys-Chef Jean-Paul Kress im Rahmen einer Telefonkonferenz anlässlich der Bilanzvorlage für 2023. Es sei damit zu rechnen, dass der Schweizer Arzneimittelhersteller Novartis im April seine Angebotsunterlagen veröffentlichen werde, so der Vorstandsvorsitzende.MorphoSys und Novartis würden weiterhin davon ausgehen, dass die Übernahme in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen werde.Nachdem die Aktie von MorphoSys mittlerweile nahezu den Übernahmepreis von 68,00 Euro erreicht hat, können noch investierte Anleger, die nicht bis zum Übernahmeangebot warten wollen, ihre Aktien nun verkaufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2024)