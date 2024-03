Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (15.03.2024/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe. Novartis AG habe Anfang Februar angekündigt für MOR-Aktien EUR 68,00 (Prämie: 94%) im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots (Mindestannahmequote: 65%) zu bieten. Das Closing solle in H1/24 erfolgen; keine Antitrust Hindernisse in Europa seien sichtbar und die Antitrustfreigabe in den USA nach HSR Act sei gestellt; schreiben die Analysten von EQUI.TS GmbH in ihrer jüngsten Studie zu MorphoSys und fahren fort, dass in Kürze bei der SEC die Angebotsunterlage von Novartis (SEC Schedule 14D-9 procedure) veröffentlicht werden sollen. Danach könne die Angebotsfrist festgesetzt werden. Ein Delisting werde angestrebt.Aktuell treibe MOR die Pelabresib-Zulassung in Eigenregie voran, darauf habe der CEO Kress auf der Telefonkonferenz anlässlich der FY 23 Zahlen nochmals hingewiesen.Jetzt sei es hohe Zeit gewesen, denn Mitte 2024 sollten Pelabresib-Zulassungsanträge in den USA und Europa erfolgen, würden die Analysten ergänzen. Wenn zugelassen (Launch ab 2025e), dann wäre ein Umbruch in der gängigen Behandlung möglich, was für eine breite Zulassung und somit für eine große Organisation, spreche.So gesehen, würden die Researcher den Angebotspreis für "fair" halten.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bewerten die MorphoSys-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link