Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

65,62 EUR +3,50% (06.02.2024, 11:32)



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

65,44 EUR +14,01% (06.02.2024, 11:18)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (06.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis wolle MorphoSys übernehmen. Den Aktionären des deutschen Biotech-Unternehmens werde 68 Euro je Aktie geboten, hätten Novartis und MorphoSys am Montagabend per Adhoc-Mitteilung via EQS mitgeteilt. Dies entspreche einer Prämie von 94% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs des letzten Monats vor dem 25. Januar 2024. Zu diesem Datum seien die ersten Übernahmespekulationen aufgekommen.Novartis wolle somit insgesamt 2,7 Mrd. Euro auf den Tisch legen. Über das Novartis-Gebot für MorphoSys habe am Nachmittag bereits die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Sie habe von zwei mit der Sache vertrauten Personen erfahren, dass noch ein weiterer Bieter ein Auge auf MorphoSys geworfen habe: der Arzneimittel-Hersteller IncyteI. Novartis habe sich jedoch offenbar durchgesetzt.Das Angebot unterliege einer Mindestannahmeschwelle von 65% des Aktienkapitals von MorphoSys. Das Closing werde derzeit in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet, habe es weiter geheißen. Nach dem Vollzug des Übernahmegebots solle MorphoSys von der Börse genommen werden."Der Aktionär" habe zuletzt mit einem Übernahmeangebot gerechnet. Wer engagiert sei, bleibe dabei. "Ein paar Cent" pro MorphoSys-Aktie seien wohl noch möglich... Jetzt noch einzusteigen und auf eine Erhöhung des Preises zu setzen, lohne indes wohl nicht mehr, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.02.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link