Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (12.03.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys nähere sich immer mehr dem von Novartis ( ISIN CH0012005267 WKN 904278 ) gebotenen Übernahmepreis von 68,00 Euro an. Derzeit notiere das Papier leicht im Plus bei 65,92 Euro, nachdem nun von der Kartellbehörde grünes Licht erteilt worden sei. Nun gelte es noch, dass die Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent des Aktienkapitals von MorphoSys erreicht werde.Der Schweizer Pharmakonzern Novartis dürfe das bayerische Biotech-Unternehmen MorphoSys übernehmen. Das Bundeskartellamt habe am Dienstag die Freigabe der Transaktion bekannt gegeben. Man habe sehr genau geprüft, ob der Zusammenschluss den Wettbewerb um Forschung und Entwicklung von neuen Medikamenten gegen eine Form der Leukämie beeinträchtigen werde, habe Behördenchef Andreas Mundt gesagt. "Im Ergebnis haben wir keine durchgreifenden wettbewerblichen Bedenken." Es würden viele alternative Wirkstoffe entwickelt, außerdem rechne man mit Wettbewerb durch Generika. Die Übernahme des Herstellers von Blutkrebs-Medikamenten, der seinen Sitz in Planegg bei München habe und im Herbst 544 Mitarbeiter gehabt habe, koste Novartis 2,7 Milliarden Euro.Ende Januar habe Novartis angekündigt, MorphoSys übernehmen zu wollen. Mit der Übernahme wolle sich Novartis das Krebsmittel Pelabresib sichern. Das Mittel sei großer Hoffnungsträger im Kampf gegen Myelofibrose, eine seltene Blutkrebsart, für die es bislang kaum Therapiemöglichkeiten gebe.Die Übernahme von MorphoSys hänge nun von der Zustimmung der Aktionäre ab. Novartis hat derweil noch ordentlich finanziellen Spielraum, um demnächst weitere Zukäufe zu tätigen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link