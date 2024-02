Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

57,98 EUR +37,52% (05.02.2024, 16:50)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

56,12 EUR +36,05% (05.02.2024, 17:04)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (05.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys springe am Montagnachmittag - nach mehreren Vola-Unterbrechungen - nach oben. Zeitweise notiere der Medikamentenentwickler bei 52,50 Euro oder 25% im Plus. Im Markt würden Gerüchte kursieren, dass der Schweizer Pharmariese Novartis seine Fühler nach dem Münchner Unternehmen ausgestreckt habe.Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Insider berichte, befinde sich Novartis in fortgeschrittenen Gesprächen, MorphoSys zu übernehmen. Die Schweizer hätten sich gegen den US-Konkurrenten Incyte durchgesetzt, der ebenfalls ein Auge auf die Münchner geworfen habe. Die mit der Angelegenheit vertrauten Personen hätten hinzugefügt, dass es keine Gewissheit gebe, dass die Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen würden.Novartis, Incyte und MorphoSys hätten bisher keinen Kommentar zu den Spekulationen abgegeben. Außerdem sei noch nichts über die Preisvorstellungen der Münchner bekannt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: