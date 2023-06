Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (09.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit der Kaufempfehlung in Ausgabe 51/22 habe sich die MorphoSys-Aktie um fast 70 Prozent verteuert. Vor rund drei Wochen habe "Der Aktionär" mit einer ausführlichen Kursprognose auf Basis einer technischen Analyse nachgelegt. Der Kurs habe sich wie erwartet verhalten und exakt das Ziel von 30 Euro erreicht. So sollte es nun weitergehen.Nach dem Ausbruch über die Abwärtstrendlinie habe MorphoSys kein Halten mehr gekannt. Zwar habe sie kurz im Bereich des Oktober-Hoch 2022 bei 24,63 Euro konsolidiert. Doch nachdem sie diesen Widerstand überwunden habe, sei sie innerhalb von drei Handelstagen auf das prognostizierte Ziel von 30 Euro gesprungen.Angesichts der starken Kursgewinne binnen kurzer Zeit wäre eine Korrektur nun die logische Folge. Darauf würden auch der MACD- und der RSI-Indikator hindeuten. Beide befänden sich im überkauften Bereich.Ein Rücksetzer bei der MorphoSys-Aktie scheine fällig. Anleger können Teilgewinne realisieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugreifen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. Langfristig bleibe "Der Aktionär" bullish. (Analyse vom 09.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link