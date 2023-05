Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe am Mittwochabend seine Q1-Zahlen veröffentlicht und damit so überzeugt, dass die Aktie des Biotech-Unternehmens heute deutlich zulege. Bereits am Dienstag habe sie mit 19,98 Euro ein Jahreshoch erreicht. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung würden aber Studiendaten zu einem neuen Hoffnungsträger sein.Mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Constellation Pharmaceuticals habe sich MorphoSys 2021 neben dem Blutkrebsmedikament Monjuvi einen weiteren Hoffnungsträger ins Haus geholt. In diesem Jahr konzentriere sich der Konzern auf die Erforschung der beiden Medikamente. Forschungsergebnisse würden für Ende 2023 erwartet.Der Vorstand habe seine Jahresprognose bestätigt. Mittelfristig wolle MorphoSys auch dank der erhofften Zulassung von Pelabresib wieder schwarze Zahlen schreiben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link