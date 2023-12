(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.Die MorphoSys AG habe vor kurzem umfassende Ergebnisse der Phase-3-Studie MANIFEST-2 vorgestellt, in der Pelabresib, ein BET-Inhibitor, in Kombination mit dem JAK-Inhibitor Ruxolitinib zur Behandlung von Myelofibrose untersucht werde. Die Ergebnisse der Studie, die auf der 65. Jahrestagung der American Society of Hematology (ASH) vorgestellt worden seien, würden einen bedeutenden Fortschritt in der Myelofibrose-Behandlung darstellen und könnten das Behandlungsparadigma für diese schwächende Krankheit verändern.MorphoSys AG verbessere ihre Finanzstrategie aktiv mit einer signifikanten Kapitalerhöhung durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren. Diese Strategie beinhalte die Ausgabe von bis zu 3.423.194 neuen Aktien, die das Grundkapital auf 37.655.137 Euro erhöhen würden, hauptsächlich um die Entwicklung von Pelabresib für Myelofibrose voranzutreiben. Diese Aktien, die sich an institutionelle Anleger richten würden und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden sollten, seien ab 2023 voll dividendenberechtigt, würden aber das Bezugsrecht ausschließen. Gleichzeitig führe das Unternehmen Kostenoptimierungen durch, um einen Cash-Burn von 250 Mio. Euro für das Jahr 2024 zu prognostizieren und so seine finanzielle Reichweite bis Mitte 2026 zu verlängern.Dieser strategische finanzielle Schritt, der sich insbesondere auf Pelabresib konzentriere, signalisiere das Engagement von MorphoSys, eine führende Position in der Myelofibrose-Behandlung einzunehmen, und demonstriere einen ausgewogenen Ansatz zur Förderung von Wachstum und Innovation im Onkologiesektor bei gleichzeitiger Sicherstellung der finanziellen Stabilität.Die positiven Ergebnisse der MANIFEST-2-Studie zur Wirksamkeit von Pelabresib bei Myelofibrose und die strategische Finanzierung der Entwicklung des Medikaments durch MorphoSys würden die starken Wachstumsaussichten der Aktienanalysten von FMR Research für das Unternehmen untermauern. Diese Faktoren in Verbindung mit dem Engagement von MorphoSys für Innovationen in der Krebstherapie und der Marktexpansion würden das revidierte FMR-Kursziel von 31,00 Euro auf 39,00 Euro stützen.Unser gestiegenes Vertrauen in das Marktpotenzial von MorphoSys und seine Stellung im Onkologiesektor spiegelt sich in unserer erneuten Kaufempfehlung wider, so Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2023)Börsenplätze MorphoSys-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:31,65 EUR -0,91% (22.12.2023, 12:38)XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:31,43 EUR +2,24% (22.12.2023, 12:20)ISIN MorphoSys-Aktie:DE0006632003WKN MorphoSys-Aktie:663200Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:MORNASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:MPSYFKurzprofil MorphoSys AG:MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (22.12.2023/ac/a/t)