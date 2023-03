Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,32 EUR +1,21% (03.03.2023, 11:23)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,36 EUR -0,40% (03.03.2023, 11:10)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (03.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Ankündigung einer Stellenstreichung bei MorphoSys habe den TecDAX-Titel am Donnerstag unter Druck gebracht. Zum Wochenschluss versuche sich die MorphoSys-Aktie nun an einer Stabilisierung. Nach einem Start im Plus sei das Papier allerdings erneut unter Druck geraten. Aktuell notiere die Aktie ein Prozent im Minus bei 16,26 Euro.MorphoSys stelle seine präklinischen Forschungsprogramme ein und streiche am Firmensitz rund 70 Jobs, was etwa 17 Prozent der Mitarbeiter in Planegg entspreche, habe das Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben.JPMorgan-Analyst James Gordon habe die Stellenstreichung leicht positiv gewertet, da sich damit der Liquiditätsspielraum für MorphoSys vergrößere. Gordon erwarte Einsparungen von insgesamt jährlich 31 Millionen Euro. Er sei jedoch bei seinem "Underweight"-Rating und einem Kursziel von nur elf Euro geblieben."Unsere Onkologie-Pipeline im Spätstadium weiter voranzutreiben hat bei MorphoSys höchste Priorität. Unsere Pipeline umfasst drei Phase-3-Studien und am wichtigsten ist dabei unsere MANIFEST-2-Studie zu Pelabresib in der Erstlinienbehandlung von Myelofibrose. Pelabresib hat großes Potenzial, die Standardtherapie bei Myelofibrose zu verbessern, und wir sind gespannt darauf, Anfang 2024 erste Daten aus dieser Zulassungsstudie vorlegen zu können", so der Vorstandsvorsitzende Jean-Paul Kress zur zukünftigen Fokussierung von MorphoSys.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: