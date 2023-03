(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



MorphoSys AG: vi





Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

13,98 EUR -2,75% (24.03.2023, 11:43)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

14,01 EUR -2,67% (24.03.2023, 11:30)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (24.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.Die Umsatzerlöse für 2022 hätten sich auf 278,3 Mio. Euro gegenüber 179,6 Mio. Euro im Jahr 2021 belaufen. Der Anstieg sei auf höhere Lizenzeinnahmen zurückzuführen, darunter Auslizensierungsvereinbarungen mit HI-Bio und Novartis sowie Lizenzeinnahmen aus dem Verkauf von Monjuvi und Tremfya®. Die Umsatzkosten hätten 2022 48,6 Mio. Euro gegenüber 32,2 Mio. Euro im Jahr 2021 betragen. Dies sei auf höhere Monjuvi-Verkäufe in den USA, Monjuvi-Verkäufe außerhalb der USA und Kosten für die Optimierung der Lieferkette zurückzuführen.Die F&E-Aufwendungen seien im Jahr 2022 auf 297,8 Mio. Euro im Vergleich zu 225,2 Mio. Euro im Vorjahr gestiegen. Dies vor allem infolge einer höheren Entwicklungstätigkeit und der Einbeziehung von Aufwendungen im Zusammenhang mit der Constellation-Akquisition seit dem dritten Quartal 2021. Im Jahr 2022 seien die F&E-Aufwendungen sprunghaft angestiegen und hätten 297,8 Mio. Euro gegenüber 225,2 Mio. Euro im GJ/21 erreicht.Die Vertriebskosten seien im Jahr 2022 auf 92,4 Mio. Euro von 121,5 Mio. Euro im Jahr 2021 gesunken, was auf höhere kommerzielle Investitionen im Vorjahr zurückzuführen sei. Im ersten Halbjahr 2022 seien die Verwaltungs- und Vertriebskosten auf 60,1 Mio. Euro gegenüber 78,3 Mio. Euro im Jahr 2021 gesunken. Im Jahr 2022 sei der konsolidierte Nettoverlust des Unternehmens auf 151,1 Mio. Euro von 514,5 Mio. Euro im Jahr 2021 gesunken. Ende 2022 hätten sich die liquiden Mittel und Finanzanlagen des Unternehmens auf 907,2 Mio. Euro belaufen, verglichen mit 976,9 Mio. Euro Ende 2021.Von jetzt an bis 2025e gebe es einige wichtige Geschäftsentwicklungen, die sich auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnten. Es sei offensichtlich, dass MorphoSys eine ausgesprochen zielgerichtete Strategie für die Entwicklung seiner Medikamente verfolge, und die Benchmarks, die das Unternehmen für seine Pipeline-Produkte gesetzt habe, seien unbestreitbar bemerkenswert. Ungeachtet dessen bleibe der endgültige Erfolg dieser Bemühungen abzuwarten und die Anleger müssten diese bevorstehenden Ereignisse und Entwicklungsaktivitäten sorgfältig beobachten, um das zukünftige Potenzial des Unternehmens zu bewerten.Daher bekräftigt Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, seine "kaufen"-Empfehlung für die Aktie von MorphoSys und belässt sein Kursziel unverändert bei 27,00 Euro. (Analyse vom 24.03.2023)a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;