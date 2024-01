Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

36,68 EUR +7,88% (02.01.2024, 11:03)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

36,76 EUR +7,80% (02.01.2024, 11:57)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (02.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys starte auch ins neue Jahr mit einem kräftigen Aufschlag. Das Papier des Wirkstoffforschers sei aber 2023 nichts für schwache Nerven gewesen. Nach deutlichem Zuwachs bis November sei der Kursabsturz gefolgt, ausgelöst von Studiendaten zum Krebsmittel Pelabresib und damit verbundener Unsicherheit um eine Zulassung des Medikaments. Detaillierte Studiendaten zu dem Mittel seien dann allerdings gut angekommen und hätten den Aktienkurs wieder umso deutlicher steigen lassen. Am Ende habe die Aktie von MorphoSys im Jahr 2023 157,4% gewonnen.Mit dem heutigen Kursanstieg sei MorphoSys der Sprung auf das höchste Niveau seit Dezember 2021 gelungen. Beflügelt worden sei die Aktie zuletzt insbesondere auch von Short-Eindeckungen. Der derzeitige größte Shortseller Marshall Wace LLP habe seine Netto-Leeverkaufspositionen seit dem 24. November, als diese bei 2,42% gelegen hätten auf zuletzt 1,74% der ausstehenden MorphoSys-Aktien zum Jahresende reduziert.Spannend werde es dann im weiteren Jahresverlauf. MorphoSys wolle Mitte des Jahres den Zulassungsantrag für Pelabresib in den USA und der EU einreichen. "Die Onkologie-Pipeline von Morphosys bietet vielversprechende Möglichkeiten zur Wertschöpfung, allen voran Pelabresib, unser sich in der klinischen Entwicklung befindlicher BET-Inhibitor", habe Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys, gesagt. "Mit Pelabresib haben wir das Potenzial, das Behandlungsparadigma bei Myelofibrose zu verändern - ein Bereich, der dringend Innovationen benötigt."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: