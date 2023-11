Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,30 EUR +1,34% (23.11.2023, 15:25)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,29 EUR +0,06% (23.11.2023, 15:37)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (23.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nach dem starken Ausverkauf in den vergangenen Tagen versuche sich die MorphoSys-Aktie an einer Stabilisierung. Zuletzt habe sich auch eine ganze Reihe von Analysten zu Wort gemeldet. Die Einschätzungen würden aber weit auseinandergehen - die Kursziele würden von 10 Euro am unteren Ende bis 47 Euro am oberen Ende reichen.Die Phase-3-Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose, die am Montagabend veröffentlicht worden seien, seienn nicht ganz so gut ausgefallen wie erhofft. Zwar habe der primäre Endpunkt erreicht werden können, bei den sekundären Endpunkten habe es jedoch Enttäuschungen gegeben. Bei einem Teil der Probanden habe die zulassungsrelevante Studie keinerlei statistische Signifikanz hinsichtlich der Verbesserung bestimmter Krankheitssymptome gezeigt.Für einige Analysten und Investoren erscheine das Schlimmste damit nicht mehr undenkbar: eine Ablehnung der Marktzulassung. MorphoSys stehe angesichts des Kursrutschs der Aktie nun vor der Herausforderung, den Markt weiter vom Potenzial des Hoffnungsträgers zu überzeugen. Dies sei auch mit Blick auf die künftige Finanzierung des Biotech-Unternehmens notwendig, denn erste Stimmen würden sich bereits um die MorphoSys-Kasse sorgen.Allen Bedenken sei das Management in einer Veranstaltung mit Branchenexperten jüngst vehement entgegengetreten: Der MorphoSys-Chef habe versichert, er glaube fest an eine Zulassung und seine Finanzchefin Lucinda Crabtree habe sich hinsichtlich möglicher Finanzierungsoptionen ebenfalls optimistisch gegeben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link