ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (15.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nach der beeindruckenden Aufholjagd in den vergangenen Monaten habe sich das Papier des Antikörper-Spezialisten habe zuletzt eine Verschnaufpause gegönnt. Schon in der kommenden Woche werde es allerdings wieder spannend. Am Mittwoch, 21. Juni um 15 Uhr werde ein virtuelles Investorengespräch stattfinden. Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys AG Dr. Tim Demuth, Chief Research and Development Officer von MorphoSys, würden über das Potenzial von Pelabresib, dem vielversprechendsten Produktkandidaten des Unternehmens in der klinischen Entwicklung, sprechen, auf dem große Hoffnungen ruhen würden. Zusätzlich gebe es Vorträge von zwei führenden medizinischen Experten.Das Krebsmittel Pelabresib gelte als möglicher Blockbusterkandidat, der also einen Umsatz von mehr als 1 Mrd. USD erzielen könne. Die entscheidenden Studiendaten würden Ende dieses Jahres erwartet, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Anaylse vom 15.06.2023)