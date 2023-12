Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

24,98 EUR +2,21% (04.12.2023, 14:01)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

24,99 EUR -0,04% (04.12.2023, 14:16)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (04.12.2023/ac/a/t)





Planegg (www.aktiencheck.de) - Shortseller SIH Partners, LLLP hat Netto-Leerverkaufsposition in MorphoSys-Aktien zurückgefahren:Die Leerverkäufer von SIH Partners, LLLP lassen ihre Short-Aktivitäten in den Aktien des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Die Finanzprofis von SIH Partners, LLLP mit Sitz in Delaware haben am 01.12.2023 ihre Short-Position von 0,51% auf 0,43% der Aktien der MorphoSys AG abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den MorphoSys AG-Aktien:1,77% Deerfield Management Company (21.11.2023)1,61% Rubric Capital Management LP (01.12.2023)0,78% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (02.08.2023)0,71% WorldQuant, LLC (30.11.2023)0,51% Whitebox Advisors LLC(21.11.2023)0,43% SIH Partners, LLLP (01.12.2023)0,35% LMR Partners LLP (30.11.2023)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den MorphoSys-Aktien auf mindestens 8,43%.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: