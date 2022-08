Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.MorphoSys habe im zweiten Quartal 2022 einen Umsatz von 59,4 Mio. Euro (Q2/21: 38,2 Mio. Euro) erzielt. Dieses Wachstum sei auch beim Umsatz mit dem Produkt Monjuvi beobachtet worden, der mit 21,7 Mio. Euro ausgewiesen worden sei (Q2/22: 14,9 Mio. Euro). Durch die Steigerung des Umsatzes mit Monjuvi in den USA und außerhalb der USA seien die Umsatzkosten in Q2/22 von 10,1 Mio. Euro in Q2/21 auf 17,2 Mio. Euro gestiegen.Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) hätten ebenfalls eine steigende Tendenz gezeigt und hätten sich auf 60,9 Mio. Euro (Q2/21: 40,5 Mio. Euro) belaufen. Der Anstieg der F&E-Kosten sei hauptsächlich auf die Einbeziehung der F&E-Kosten von Constellation (ab Juli 2021) und höhere Investitionen in klinische Programme zurückzuführen. Auf der Seite der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) hätten die Vertriebskosten bei 24,0 Mio. Euro (Q2/21: 28,5 Mio. Euro) gelegen, bedingt durch den Rückgang der Investitionen in Handelsorganisationen. Ein deutlicher Rückgang der Vertriebs- und Verwaltungskosten sei auch vom Unternehmen gemeldet worden und belaufe sich auf 12,4 Mio. Euro (Q2/21: 30,5 Mio. Euro). Er sei in erster Linie auf den Abschluss der Transaktionskosten für die Übernahme von Constellation und die Vereinbarungen mit Royalty Pharma im zweiten Quartal 2021 zurückzuführen. Der operative Verlust für das zweite Quartal 2022 habe 55,1 Mio. Euro (Q2/21: 71,4 Mio. Euro) betragen. Für den Berichtszeitraum habe MorphoSys einen konsolidierten Nettoverlust in Höhe von 235,0 Mio. Euro bekannt gegeben (Q2/21: konsolidierter Nettogewinn in Höhe von 20,9 Mio. Euro).Das Kursziel werde auf 30,00 Euro (-33%) reduziert: Das aktuelle wirtschaftliche Umfeld, insbesondere die Auswirkungen der Makroökonomie auf Unternehmen und ihre Geschäfte (z.B. Gegenwind durch Wechselkurse) in der zweiten Jahreshälfte 2022, veranlasse Vaseghi, sein Kursziel von 45,00 Euro auf 30,00 Euro zu senken. Wie er bereits erörtert habe, liege sein Augenmerk weiterhin auf den klinischen Betrachtungen zu Tafasitamab und anderen r/r DLBCL-Therapien. Bemerkenswert sei, dass kürzlich ein neurowissenschaftlicher Bilddetektiv Anzeichen von Fälschungen in zahlreichen Alzheimer-Artikeln entdeckt habe, die eine vorherrschende Theorie der Krankheit in Frage stellen würden (Piller C., J. Science. 2022).Daher bekräftigt Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, unter Angabe seines neuen Kursziels seine "kaufen"-Empfehlung mit einem erheblichen Aufwärtspotenzial von +55%. (Analyse vom 24.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG, noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.Mögliche Interessenkonflikte bei der "MorphoSys AG": vi