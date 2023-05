Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (15.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe in den vergangenen Wochen deutlich Gas gegeben. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Dezember vergangenen Jahres lägen Leser nun bereits 35 Prozent in Front. Im Fokus stehe derzeit der Pipelinekandidat Pelabresib. Im Juni wolle MorphoSys hier auf wichtigen Konferenzen die neuesten Daten vorstellen.MorphoSys werde Daten zu mehreren in der Entwicklung befindlichen Therapien auf der vom 2. bis 6. Juni 2023 in Chicago, Illinois, stattfindenden Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) und der vom 8. bis 11. Juni 2023 in Frankfurt stattfindenden hybriden Jahrestagung der European Hematology Association (EHA) vorstellen.Präsentiert würden unter anderem neueste Daten zu Pelabresib, einem in der Entwicklung befindlichen BET-Inhibitor, zu Tafasitamab, eine gegen CD19 gerichtete Immuntherapie, die in den USA gemeinsam mit Incyte unter dem Markennamen Monjuvi vermarktet werde und außerhalb der USA von Incyte unter dem Markennamen Minjuvi, sowie zu Tulmimetostat, einem in der Entwicklung befindlichen dualen Inhibitor der nächsten Generation für EZH2 und EZH1.Bei MorphoSys bleibt es spannend, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die Entwicklung von Pelabresib werde entscheidend sein. (Analyse vom 14.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link