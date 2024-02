Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



40,18 EUR +1,98% (01.02.2024, 12:47)



40,21 EUR +4,17% (01.02.2024, 13:00)



DE0006632003



663200



MOR



MPSYF



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (01.02.2024/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) von "kaufen" auf "halten" herab.Vom Krebsmedikamenten-Entwickler aus Planegg bei München sei zum Jahreswechsel positiver Newsflow von dem zentralen Werttreiber "Pelabresib" in der Entwicklungspipeline gekommen, fassen die Researcher von EQUI.TS GmbH die jüngsten Nachrichten zusammen. Klarer Fokus läge auf den fortgeschrittenen Krebswirkstoffen Tafasitamab (Monjuvi®) - wo der Wettbewerb mit Zweitlinien-Anwendungen bekanntermaßen zunehme - und eben dem zugekauften Kandidaten Pelabresib, als Hauptwerttreiber.Mitte 2024 sollten Pelabresib-Zulassungsanträge in den USA und Europa erfolgen, würden die Analysten ergänzen.Wenn zugelassen (Launch ab 2025e), dann wäre ein Umbruch in der gängigen Behandlung möglich, was für eine breite Zulassung spreche.Lange Zeit habe sich das Pharma-Unternehmen - samt Geschäftsmodell, Equitystory und Kursentwicklung - in einer Transformation befunden, die inzwischen offensichtlich abgeschlossen sei, so der Eindruck der Researcher.Die im Oktober noch angehobene Guidance FY 23 sei, was die Monjuvi® Jahresumsätze betreffe, mit USD 92Mio erreicht worden. Allerdings sei die Bruttomarge bei Monjuvi® mit 69% in FY23 noch deutlich schlechter ausgefallen als zuletzt angepeilt (Begründung: einmalige Abschreibung auf Lagerbestände).Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten jetzt zum Halten, denn MorphoSys-Aktie sei ihrer Einschätzung zufolge fair bewertet. (Analyse vom 01.02.2024)