Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

18,105 EUR +0,58% (13.04.2023, 10:25)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

18,145 EUR +1,06% (13.04.2023, 10:29)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (13.04.2023/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) nach wie vor zu kaufen.Vom Krebsmedikamenten-Entwickler aus Planegg bei München sei jüngst positiver Newsflow von den beiden zentralen Werttreibern in der Entwicklungspipeline gekommen, fassen die Researcher von EQUI.TS GmbH die jüngsten Nachrichten aus Planegg bei München zusammen. Klarer Fokus läge auf den fortgeschrittenen Krebswirkstoffen Tafasitamab (Monjuvi®) - wo der Wettbewerb mit Zweitlinien-Anwendungen zunehme - und dem zugekauften Kandidaten Pelabresib.Die Phase 3 MANIFEST-2-Studie mit Pelabresib sei schneller als geplant rekrutiert worden und Topline-Daten könnten bereits Ende FY 23 zur Veröffentlichung anstehen. Auch die Rekrutierung der frontMIND Phase 3 Studie mit Monjuvi® sei abgeschlossen worden, was für eine Veröffentlichung der Topline-Daten für einen angestrebten Erstlinieneinsatz in H2/25 hindeute.Seit geraumer Zeit befinde sich das Pharma-Unternehmen - samt Geschäftsmodell, Equitystory und Kursentwicklung - in einer Transformation. Inzwischen sei die Neubewertungsphase im Wesentlichen abgeschlossen, so der Eindruck der Researcher. Es gelte das Investorenvertrauen zurückzugewinnen, so die Analysten. Ein Nachfolger für Sung Lee als CFO sei gesucht und gefunden worden. Lucinda Crabtree, zuvor CFO bei Autolus Therapeutics, werde spätestens in Q3/23 übernehmen und IR-Arbeit werde wohl zu ihrer zentralen Aufgabe gehören.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, lassen das Bewertungsmodell und den Zielkurs unverändert, sehen unverändert eine günstige Einstiegsgelegenheit und raten daher zum Kauf. (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link