Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (24.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Enttäuschende Monjuvi-Verkäufe, Studienrückschläge und der komplexe Deal zur Finanzierung der milliardenschweren Übernahme von Constellation Pharmaceuticals: Anleger hätten aus mehreren Gründen in den vergangenen Jahren einen Bogen um die MorphoSys-Aktie gemacht. Doch der SDAX-Titel arbeite sich wieder nach oben - trotz einer Verkaufsempfehlung.So senke Analyst Emmanuel Papadakis erneut den Daumen für die MorphoSys-Aktie. Das Kursziel beziffere der Experte von Deutsche Bank Research auf lediglich 13 Euro.Ungeachtet dessen notiere der Biotech-Titel in Reichweite zu einem neuen Mehrmonatshoch. Nur noch ein Wimpernschlag trenne den Wert von der psychologisch wichtigen 20-Euro-Marke. Zuletzt habe die MorphoSys-Aktie im Herbst 2022 über der Hürde notiert.Zuletzt hätten gute Neuigkeiten aus der Pipeline für positive Impulse gesorgt. So sollten die Daten der MANIFEST-2-Studie zum großen Hoffnungsträger Pelabresib, einem so genannten BET-Inhibitor, schon vor Jahresende vorliegen. MorphoSys entwickle die Substanz zur Behandlung von Myelofibrose, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks.Denn der große Hoffnungsträger im Bereich der Onkologie, Monjuvi, werde vom Markt nicht so richtig angenommen. Die Verkäufe hätten sich in den vergangenen Quartalen sehr schleppend entwickelt - und sich als ein Belastungsfaktor für die Aktie entpuppt. Zuletzt hätten allerdings abschließende Fünf-Jahres-Nachbeobachtungsergebnisse aus einer Phase-2-Studie zu Monjuvi für Auftrieb bei der Aktie gesorgt.Dennoch: Pelabresib sei nun der absolute Hoffnungsträger in der Pipeline von MorphoSys. Die Daten vor dem Jahresende würden richtungsweisend für das - Unternehmen und die Aktie.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät die Gewinne bei der MorphoSys-Aktie laufen zu lassen. (Analyse vom 24.04.2023)