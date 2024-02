Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

63,82 EUR +0,50% (08.02.2024, 13:45)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

63,60 EUR +0,19% (08.02.2024, 13:57)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (08.02.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Nach einem kritischen Bericht von Adam Feuerstein bei StatNews, habe sich die Aktie von MorphoSys zuletzt wieder vom gebotenen Übernahmepreis von Novartis von 68 Euro nach unten entfernt. Es sei bis in den Bereich von 60 Euro nach unten gegangen. Nun scheine der Optimismus jedoch zurückgekehrt, dass der Deal klappen werde.Wie Novartis mitgeteilt habe, stehe die Übernahme unter dem Vorbehalt, dass dem Basler Konzern mindestens 65% der MorphoSys-Aktien angeboten würden. Geplant sei, den Kauf noch im ersten Halbjahr abzuschließen und MorphoSys von der Börse zu nehmen. "Wir glauben, es ist der richtige Schritt für unser Unternehmen und im Interesse unserer Aktionäre und der Krebspatienten", habe MorphoSys-Chef Jean-Paul Kress gesagt. In der jüngsten Analystenkonferenz anlässlich der Übernahme habe er empfohlen, das Angebot anzunehmen. Die Offerte sei attraktiv.Die Übernahme hänge nun von der Zustimmung der Aktionäre ab. Auch die erhoffte satte Prämie - vor wenigen Tagen sei das Papier noch zu 40 Euro zu haben gewesen - werde nun geboten. Novartis habe allerdings noch ordentlich finanziellen Spielraum, um demnächst weitere Zukäufe zu tätigen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.02.2024)Börsenplätze MorphoSys-Aktie: