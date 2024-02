Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (09.02.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der kurzen Zwischenkorrektur im Zuge eines kritischen Berichts von Adam Feuerstein von, dass eine Übernahme durch Novartis ( ISIN CH0012005267 WKN 904278 ) doch noch platzen könnte, habe sich die Aktie von MorphoSys zuletzt wieder ihrem Übernahmeangebot angenähert. Am Freitagmittag notiere das Papier bei 64,20 Euro und damit nur noch 3,80 Euro unter der Übernahmeofferte.Am Montagnachmittag dieser Woche seien bereits Gerüchte aufgekommen, dass Novartis eine Übernahmeofferte für das deutsche Biotech-Unternehmen MorphoSys abgeben werde. Am Montag nach US-Börsenschluss sei es dann bereits soweit gewesen. Der Schweizer Pharmakonzern wolle 2,7 Milliarden Euro oder 68,00 Euro je Aktie für MorphoSys auf den Tisch legen."Wir freuen uns über die Möglichkeit, Pelabresib, eine potenzielle Behandlung der nächsten Generation in Kombination mit Ruxolitinib, Menschen mit Myelofibrose, einer seltenen und schwächenden Form von Blutkrebs, zur Verfügung zu stellen", habe Shreeram Aradhye, M.D., Chief Medical Officer von Novartis, gesagt. "Mit der geplanten Übernahme von MorphoSys wollen wir unsere führende Pipeline und unser Portfolio in der Onkologie weiter stärken und unsere Fähigkeiten und Expertise erweitern. Aufbauend auf unserer langjährigen Entwicklungspartnerschaft mit MorphoSys freuen wir uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, um die volle Wirkung und den Wert ihrer Prüfpräparate für Patienten mit ungedeckten Bedürfnissen auszuschöpfen."Die Übernahme hänge nun von der Zustimmung der Aktionäre ab. Wie es heiße, unterliege das Angebot einer Mindestannahmeschwelle von 65 Prozent des Aktienkapitals von MorphoSys. Novartis hat derweil noch ordentlich finanziellen Spielraum, um demnächst weitere Zukäufe zu tätigen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link