Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

14,565 EUR -2,08% (15.11.2022, 21:55)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

14,555 EUR -1,62% (15.11.2022, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (15.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys sei am Montag massiv eingebrochen. Habe das Papier am Freitag noch zeitweise bei 21,63 Euro notiert, sei es am Montag im Tief bis auf 14,05 Euro abgerutscht. Damit habe MorphoSys ein neues Mehrjahrestief markiert. Grund: Die heiß ersehnten Daten zum Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab seien am Montag veröffentlicht worden. Die gesteckten Ziele seien nicht erreicht worden.Nun hätten sich auch einige Analysten zu Wort gemeldet und die Aktie von MorphoSys neu bewertet. Die Investmentbank Stifel habe MorphoSys von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 16 Euro gekappt. Analyst Victor Floc'h habe sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an den Fehlschlag der Alzheimer-Studie mit dem Antikörper Gantenerumab angepasst, der vom Partner Roche am Montagmorgen gemeldet worden sei. Floc'h berücksichtige zudem die jüngst gestutzten Ziele für das Krebsmittel Monjuvi. Mittelfristig sehe er kaum Kursstützen für MorphoSys.Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe die Einstufung für MorphoSys auf "equal-weight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Umsatzbeteiligungen des Antikörperspezialisten für Roches Gantenerumab dürften aus den Bewertungsmodellen gestrichen werden, habe Analyst James Quigley erklärt. In seinem Fall habe er sie mit 5 Euro beziehungsweise 20 Prozent des Kapitalwerts inkludiert gehabt. Quigley habe an den 17-prozentigen Kurssprung von MorphoSys nach der erfolgreichen Biogen-Studei mit Lecanumab erinnert.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für MorphoSys auf "neutral" belassen. Analyst James Gordon sehe zunächst kaum Kurstreiber.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: