Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (17.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys lege am Montagvormittag weiter zu. Unterstützung erhalte das Papier von neuen Studiendaten. Das Biotech-Unternehmen habe abschließende Fünf-Jahres-Nachbeobachtungsergebnisse aus einer Phase-2-Studie zum Medikament Monjuvi plus Lenalidomid (L-MIND) bekanntgegeben. Die Studiendaten würden zeigen, dass Monjuvi (Tafasitamab-cxix) plus Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Monjuvi, bei erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusem großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL) ein verlängertes und dauerhaftes Ansprechen bewirkt habe."Für Onkologen sind Fünf-Jahres-Daten, die die Dauerhaftigkeit des Ansprechens belegen, von großer Bedeutung, wenn sie die geeignetste Behandlungsoption für einen Patienten abwägen", habe Dr. Johannes Düll von der Medizinischen Klinik und Poliklinik der Universitätsklinik Würzburg gesagt. "Die verlängerten und dauerhaften Ansprechraten, die in der L-MIND-Studie bei rezidivierten oder refraktären DLBCL-Patienten nach fünf Jahren beobachtet wurden, zeigen, dass die Behandlung mit Monjuvi das Potenzial haben könnte, die Krankheit zu heilen. Ich sehe weiteren Untersuchung dazu in zukünftigen Studien gespannt entgegen."Die Aktie von MorphoSys setzt ihre jüngst gestartete Aufholjagd fort. Zuletzt habe sie die wichtige 200-Tage-Linie nach oben durchbrechen können. Nun sei die Aktie jedoch an den wichtigen Widerstand in Form des Februarhochs bei 19,77 Euro herangelaufen. Ein Sprung darüber würde ein neues positives Signal für die Aktie bedeuten. "Der Aktionär" habe die Aktie von MorphoSys im Dezember 2022 bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, lägen nun gut im Plus. Gewinne laufen lassen, Stopp leicht auf 12,90 Euro nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2023)Börsenplätze MorphoSys-Aktie: