(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



MorphoSys AG: vi



Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Xetra-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,03 EUR -4,95% (22.11.2023, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

15,91 EUR -4,59% (22.11.2023, 16:01)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (22.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.9M/23: Die MorphoSys AG habe Umsatzerlöse in Höhe von 179,3 Mio. Euro erzielt, was einem Rückgang von 9% gegenüber 196,7 Mio. Euro im gleichen Zeitraum 2022 entspreche. Diese Veränderung sei auf die unterschiedliche Entwicklung der verschiedenen Umsatzströme zurückzuführen. Die Produktverkäufe von Monjuvi in den USA hätten 62,6 Mio. Euro beigetragen und einen leichten Anstieg von 4% im Jahresvergleich verzeichnet. Die Lizenzeinnahmen hätten ein stärkeres Wachstum aufgewiesen und seien auf 82,4 Mio. Euro gestiegen, was einem deutlichen Anstieg von 16% gegenüber dem Vorjahr entspreche. Bei Lizenzen, Meilensteinen und anderen Einkünften sei hingegen ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen gewesen, der mit 34,2 Mio. Euro 48% unter dem Vorjahreswert gelegen habe.Die Umsatzkosten seien im Berichtszeitraum auf 43,8 Mio. Euro (2022: 33,2 Mio. Euro) gestiegen, was auf höhere umsatzbezogene Aufwendungen zurückzuführen sei. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) seien mit 203,3 Mio. Euro auf einem ähnlichen Niveau geblieben, was den laufenden Investitionen des Unternehmens in klinische Studien und die Arzneimittelentwicklung entspreche. Die Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) seien auf 58,8 Mio. Euro gesunken, während die allgemeinen Verwaltungskosten mit 42,9 Mio. Euro stabil geblieben seien. Trotz der gemischten finanziellen Entwicklung habe MorphoSys seinen konsolidierten Nettoverlust von 480,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 238,0 Mio. Euro deutlich reduzieren können, was auf ein insgesamt verbessertes Finanzmanagement hindeute.Das Engagement von MorphoSys in der biopharmazeutischen Industrie berge erhebliches Potenzial, insbesondere durch die vielversprechenden Fortschritte von Pelabresib. Die Ergebnisse der MANIFEST-2-Studie, die signifikante Verbesserungen bei der Behandlung von Myelofibrose zeigen würden, würden Pelabresib als potenziellen Wegbereiter in diesem Therapiebereich positionieren. Während die finanzielle Neukalibrierung eine abgeschwächte Umsatzprognose für 2023 widerspiegele, würden die stetige Entwicklung von Monjuvi in den USA und die strategische Ausrichtung auf Pelabresib mit einem Wachstumskurs übereinstimmen.In Anbetracht dieser Faktoren reduziert Dr. Mohamad Vaseghi, Analyst von FMR Research, sein Kursziel auf 31,00 Euro (alt: 33,50 Euro), behält seine Kaufempfehlung bei und bekräftigt sein Vertrauen in die Innovationskraft und das Zukunftspotenzial von MorphoSys im Biotech-Sektor (Analyse vom 22.11.2023)Disclosures:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;