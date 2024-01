Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (19.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Volatiliät bei der MorphoSys-Aktie bleibe enorm hoch. Nachdem der Titel seit seinem Korrekturtief im November 2023 bei 14,52 Euro zuletzt mehr als 190 Prozent habe zulegen können bis auf 42,21 Euro, gebe es am heutigen Freitag nun eine heftige Korrekturbewegung. Die Aktie sei mit einem Minus von knapp 15 Prozent auf 32,30 Euro derzeit der mit Abstand größte Verlierer im SDAX.News, die für die deutliche Korrektur verantwortlich zeichnen würden, gebe es indes allerdings nicht. Zum einen dürften dies nach der Rally zuvor Gewinnmitnahmen sein, zum anderen seien auch Leerverkäufer wieder verstärkt am Werk. Gemäß Daten des Bundesanzeigers hätten die Short-Seller Qube Research & Technologies und Citadel Advisors ihre Leerverkaufspositionen seit Jahresanfang rund verdoppelt. Bei Qube Research betrage die Netto-Leerverkaufspoisition inzwischen 1,62 Prozent der ausstehenden Aktien. Citadel habe derzeit 1,21 Prozent der ausstehenden MorphoSys-Aktien netto leerverkauft.Der derzeit größte Leerverkäufer sei Marshall Wace. Am 11. Januar betrage die Leerverkaufsposition noch 1,37 Prozent. Zuletzt habe Marshall diese auf 2,12 Prozent erhöht.Im SDAX liege die MorphoSys-Aktie mit einer Volatilität auf Jahressicht von mehr als 70 Prozent klar vorne. Die Volatilität des Index in diesem Zeitraum liege dagegen gerade einmal bei knapp 17 Prozent. Der Titel dürfte wohl auch in nächster Zeit recht schwankungsfreudig bleiben. Die langfristige Entwicklung hänge nun vom Ausgang des Zulassungsverfahrens ab.Aus charttechnischer Sicht erhält die MorphoSys-Aktie von der 38-Tage-Linie Unterstützung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link