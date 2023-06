unter folgendem Link.



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (21.06.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Was sei denn nun schon wieder los? Mehr als 35 habe die MorphoSys-Aktie am Dienstag verloren. Dabei habe doch gerade JPMorgan das Unternehmen von "verkaufen" auf "kaufen" hochgestuft und das Kursziel mal eben verdreifacht (36 statt 12 Euro). Das alles habe den Kurs am vergangenen Freitag mächtig angetrieben.Noch am vergangenen Donnerstag habe die MorphoSys-Aktie bei 25,86 Euro geschlossen. Am Freitag sei dann ein Tageshoch bei 29,42 Euro erreicht worden- ein Plus von fast 14% . Allerdings habe die Aktie dann fast da geschlossen, wo der Handel am Freitag mit dem Kurssprung auch begonnen habe (Schlusskurs: 27,94 Euro). Am Montag dann noch einmal der Versuch, nach oben zu ziehen -vergeblich. Schlusskurs 27,91 Euro. Insofern komme es nicht ganz überraschend, dass in einem ohnehin schwächelnden Markt am Freitag der Verkaufsdruck überwogen habe. Schlusskurs: 27,03 Euro.Ein Blick auf den längerfristigen Chart zeige aber: MorphoSys sei zwar zuletzt nicht der Ausbruch über das Hoch vom 7. Juni (30 Euro) gelungen, aber die Aktie konsolidiere gewissermaßen gerade auf hohem Niveau, wenn man berücksichtige, dass der Kurs zum Jahreswechsel noch bei 123 Euro gestanden sei. Und so ganz verpufft sei der JPMorgan-Effekt eigentlich auch nicht. Immerhin stehe die Aktie immer noch höher als am vergangenen Donnerstag.Insgesamt liege der Analysten-Konsens aber noch unter dem aktuellen Kurs. Bloomberg verzeichne fünf Kaufempfehlungen, einmal den Rat zum Halten und fünf Analysten, die "verkaufen" meinen würden. Das durchschnittliche Kursziel von 24,22 Euro impliziere rund 11% Abwärtspotenzial.MorphoSys-Anleger hätten eine lange Durststrecke hinter sich. Dass die Aktie nun nicht gleich das Kursziel von JPMorgan erreiche, sei nicht verwunderlich. Etwas längerfristiger betrachtet, sehe die charttechnische Lage allerdings immer noch durchaus vielversprechend aus. "Der Aktionär" sei zudem optimistisch, dass MorphoSys auch operativ zunehmend zurück in die Spur finden könne, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU