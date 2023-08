XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (24.08.2023/ac/a/t)



Im bisherigen Jahresverlauf gehöre MorphoSys zu den Top-Performern. So stehe der deutsche Biotech-Titel mit einem Plus von 127% sowohl an der TecDAX- als auch der SDAX-Spitze. Das Ende der Fahnenstange dürfte allerdings noch lange nicht erreicht sein, auch in dieser Handelswoche packe die MorphoSys-Aktie wieder kräftig an und stehe kurz vor dem nächsten Kaufsignal.MorphoSys sei jetzt 1 Mrd. Euro wert. Grund dafür sei die starke Kursentwicklung in dieser Woche. Sowohl der GD50 bei 27,90 Euro als auch die psychologisch wichtige 30-Euro-Marke seien durchbrochen worden. Festige sich dort der Kurs, sei der Weg frei bis zum 19-Monats-Hoch bei 31,34 Euro. Erreiche der Kurs dieses Ziel, würde ein starkes Kaufsignal generiert."Der Aktionär" erwarte, dass die Aktie im Vorfeld der Phase-3-Studiendaten zum Knochenmarkkrebs-Medikament Pelabresib weiter anziehen werde. Investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Das Kursziel für die MorphoSys-Aktie laute 45 Euro, der Stopp sollte biue 16,90 Euro platziert werden, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2023)