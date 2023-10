Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (13.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys könne am Morgen deutliche Zugewinne verzeichnen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es 5 Prozent nach oben auf 24,40 Euro. Beflügelt werde das Papier von einer positiven Analysteneinschätzung. Morgan Stanley habe die Aktie von bislang "underweight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 13,50 Euro auf 35,00 Euro erhöht.Damit folge nun auch Morgan Stanley den Hochstufungen von JP Morgan und Goldman Sachs in den vergangenen Monaten. Im September habe die US-Investmentbank MorphoSys von "sell" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 33,50 Euro angehoben. Analyst Rajan Sharma habe sich zuversichtlicher als bisher gezeigt für anstehende Daten zum Mittel Pelabresib und den Geschäftsmöglichkeiten in der Behandlung von Myelofibrose.Im Juni dieses Jahres habe die US-Bank JP Morgan ebenfalls bereits eine doppelte Hochstufung vorgenommen. JP Morgan habe das Votum ebenfalls von "underweight" auf "overweight" gedreht bei einem Kursziel, das von 12,00 Euro auf 36,00 Euro verdreifacht worden sei. Analyst James Gordon setze ebenfalls auf das Mittel Pelabresib gegen Knochenmarkkrebs, zu dem Ende des Jahres Phase-3-Studiendaten erwartet würden. "Es ist wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg wird, als dass das Mittel scheitert", so der Experte.Zuletzt habe es zudem einen Insiderkauf bei MorphoSys gegeben. MorphoSys-Aufsichtsrätin Krisja Vermeylen habe am 6. Oktober MorphoSys-Aktien zum Kurs von 23,53 Euro mit einem Gesamtwert von 23.530 Euro erworben, so das Biotech-Unternehmen in einer Mitteilung.Anleger, die seit der Empfehlung des "Aktionär" im Dezember 2022 bei 15,09 Euro an Bord sind, bleiben weiter investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. Alle anderen hätten auf dem aktuellen Niveau noch einmal die Chance eine Position aufzubauen und auf positive Pelabresib-Daten zum Jahresende zu spekulieren. (Analyse vom 13.10.2023)(Mit Material von dpa-AFX)