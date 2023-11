Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

15,27 EUR -29,04% (21.11.2023, 09:24)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

15,045 EUR -29,83% (21.11.2023, 09:10)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (21.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.MorphoSys habe am Montag nach US-Börsenschluss die heiß ersehnten Daten zum Hoffnungsträger Pelabresib vorgelegt. Diese hätten anschließend heftige Kursausschläge ausgelöst. Auf der Handelsplattform Lang & Schwarz sei das Papier zunächst 30% im Plus taxiert, im nachbörslichen US-Handel sei es aber nach Wiederaufnahme des Handels um mehr als 27% nach unten gegangen. Am Dienstagmorgen habe das Papier nun auf Tradegate 17% im Minus bei 17,92 Euro eröffnet.Doch wie seien die Daten nun wirklich ausgefallen? Zunächst einmal müsse man festhalten, dass die Studie den primären Endpunkt erreicht habe. Die Kombinationstherapie habe eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserung des Anteils der Patienten gezeigt, die in Woche 24 eine Verringerung des Milzvolumens um mindestens 35 Prozent (SVR35) erreicht hätten. Allerdings hätten die Daten zu den sekundären Endpunkten nicht vollends überzeuge können. Dementsprechend sei die Skepsis am Markt gestiegen, ob damit eine Zulassung in den USA gelingen könne.Das Unternehmen selbst zeige sich derweil weiter zuversichtlich. "Wir sind mit diesem positiven Ergebnis sehr zufrieden. Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib zeigte eine starke Verringerung des Milzvolumens und der Symptome im Vergleich zur Ruxolitinib-Monotherapie - dies sind die eindrucksvollsten Verbesserungen, die in Page 2 of 5 klinischen Studien bei Patienten mit Myelofibrose bisher beobachtet wurden", habe Dr. Jean Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys, gesagt. "Wichtig ist, dass wir bei der überwiegenden Mehrheit der Patienten in der Studie eine signifikante Verbesserung der Symptome feststellen konnten. Wir freuen uns auf unsere weiteren Gespräche mit den Zulassungsbehörden und beabsichtigen, die Zulassung in den USA und Europa zu beantragen."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: