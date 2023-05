Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



22,77 EUR +2,20% (19.05.2023, 17:41)



22,93 EUR +2,83% (19.05.2023, 17:29)



DE0006632003



663200



MOR



MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (19.05.2023/ac/a/t)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Getragen von den letzten positiven Quartalszahlen, habe MorphoSys geschafft, das Februar-Hoch hinter sich zu lassen und auf ein 6-Monats-Hoch zu steigen. Die technische Ausgangslage für die nächsten Wochen sei daher vielversprechend, zumal zwei Indikatoren grünes Licht für weitere Kursgewinne geben würden.Die Kursrally bei MorphoSys, die seit April zu beobachten sei, kenne immer noch kein Ende. Seitdem die Aktie den seit Januar 2021 gültigen Abwärtstrendkanal nach oben habe durchbrechen können und damit einen neuen Aufwärtstrend eingeleitet habe, habe der Biotech-Konzern rund ein Viertel an Wert zugelegt.Für weiter steigende Kurse spreche zum einen der Momentum-Indikator, der mit einem Wert bei 1,91 auf eine anhaltende Aufwärtsbewegung hinweise. Zum anderen liege der Aroon-Up-Indikator über dem Aroon-Down-Indikator. Dies zeige, dass der Kurs eine hohe Dynamik auf dem Weg nach oben habe.MorphoSys befinde sich unverändert in einem intakten Aufwärtstrend. Darüber hinaus würden mehrere Indikatoren für weitere Anstiege sprechen. Nächstes Ziel: 24,65 Euro, so David Schenk von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 19.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link