Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

34,62 EUR +6,62% (12.12.2023, 14:10)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

33,47 EUR +0,27% (12.12.2023, 13:55)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (12.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe am Montag eine starke Rally hinlegen können. Am Ende habe das Papier auf der Handelsplattform Tradegate satte 26,8% auf 32,47 Euro zulegen können. Die Hoffnung auf eine Komplett- oder zumindest Teilzulassung für den Hoffnungsträger Pelabresib sei wieder gestiegen. Aber auch skeptische Stimmen würden bleiben.MorphoSys habe am Wochenende Details zu den Studienergebnissen der Phase 3 auf der Jahreskonferenz der US-Hämatologen präsentiert. Die Kombitherapie mit Pelabresib habe dabei im Vergleich mit dem bisherigen Standard-Wirkstoff Ruxolitinib Verbesserungen bei allen vier Krankheitsmerkmalen der Myelofibrose Verbesserungen gezeigt Wichtig sei v.a. die Verringerung der Milzgröße, die in direktem Zusammenhang mit dem Überleben der Patienten stehe, so MorphoSys.Die Aktie tendiere auch am Dienstag freundlich. MorphoSys wolle den Zulassungsantrag für alle Patienten, und nicht nur für jene mit mittlerem Risiko, einreichen. Die Zulassung wolle das Unternehmen in den USA und der EU außerdem Mitte 2024 beantragen. Bis es zu einem Zulassungsentscheid komme, werde es also noch einige Zeit dauern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: