Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (15.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys lege am heutigen Freitag einen kräftigen Kurssprung hin. Das Papier gewinne derzeit 7,6 Prozent auf 31,92 Euro und sei damit hinter BayWa der zweitgrößte Gewinner des Tages im Nebenwerte-Index SDAX. MorphoSys profitiere dabei von einer Hochstufung durch die US-Investmentbank Goldman Sachs.Goldman Sachs habe MorphoSys von "sell" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 33,50 Euro angehoben. Analyst Rajan Sharma habe sich in einer am Freitag veröffentlichten Studie zuversichtlicher als bisher für anstehende Daten zum Mittel Pelabresib und den Geschäftsmöglichkeiten in der Behandlung von Myelofibrose gezeigt.Bereits zur Wochenmitte habe sich MorphoSys sehr stark präsentiert. Hier habe es positive News zum Wirkstoff Tulmimetostat gegeben. MorphoSys habe am späten Dienstagabend mitgeteilt, dass die FDA (Food and Drug Administration) für Tulmimetostat den Fast Track-Status für die Behandlung von Patientinnen mit fortgeschrittenem, rezidivierendem oder metastasierendem Endometriumkarzinom (Gebärmutterkrebs) erteilt habe, die ARID1A-Mutationen aufweisen würden und bei denen der Krebs nach mindestens einer vorangegangenen Behandlungslinie fortgeschritten sei.Die Aktie sei anschließend bis auf 32,04 Euro angestiegen, habe dann im schwachen Marktumfeld aber wieder die Gewinne abgeben müssen. Nun nehme die Aktie erneut Kurs auf diese Marke. Ein nachhaltiger Sprung darüber wäre ein weiteres positives Signal für die Aktie."Der Aktionär" habe die Aktie von MorphoSys Mitte Dezember 2022 bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem liege die Position nun 112 Prozent in Front. Im Fokus stünden in diesem Jahr aber ganz klar die Daten zu Pelabresib, die zum Jahresende erwartet würden. Gelinge auch hier der Erfolg, dürfte die Aktie deutlich höher notieren.Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Auch der im Mai empfohlene Turbo-Long mit der WKN HG3DFK liege mittlerweile bereits 83 Prozent in Front. Auch hier gelte: Gewinne laufen lassen. (Analyse vom 15.09.2023)