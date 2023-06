Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (16.06.2023/ac/a/t)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Der TecDAX-Titel könne am frühen Morgen von einer Umkehr von JPMorgan profitieren. Analyst James Gordon habe die Morphosys-Aktie gleich zum zwei Stufen von "Underweight" auf "Overweight" heraufgestuft. Zudem sei das Kursziel auf 36 Euro verdreifacht worden. Bislang habe der JPMorgan-Analyst ein Kursziel von 12 Euro bei der Morphosys-Aktie gesehen."Wir setzen auf Pelabresib", habe Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Für das Mittel gegen Knochenmarkkrebs stünden Ende des Jahres Phase-3-Studiendaten an. "Es ist wahrscheinlicher, dass die Studie ein Erfolg wird, als dass das Mittel scheitert", so der Experte. Und selbst bei einer kalkulierten 50/50-Chance ergebe sich mit einem Kursziel von 36 Euro immenses Kurspotenzial. Pelabresib werde als Blockbuster-Kandidat gesehen, das seien im Pharmabereich Medikamente mit Milliardenumsatz.Zuletzt hätten sich auch andere Analysten positiv geäußert. UBS-Analystin Xian Deng signalisiere in ihrer Kaufempfehlung mit dem Kursziel von 47 Euro ein noch etwas höheres Kurspotenzial als JPMorgan. Auch sie traue dem Krebsmittel Pelabresib Blockbuster-Potenzial zu.Die Morphosys-Aktie reagiere am Freitagmorgen mit einem kräftigen Kurssprung. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne der Titel 4,9 Prozent auf 27,38 Euro. DER AKTIONÄR habe die Aktie Mitte Dezember 2022 bei 15,09 Euro zum Kauf empfohlen.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Anaylse vom 16.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)