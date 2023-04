Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,795 EUR +0,81% (06.04.2023, 09:30)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

16,90 EUR +1,87% (06.04.2023, 09:13)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (06.04.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe am Mittwoch eine kräftige Rally-Bewegung hingelegt. Das Papier habe mehr als 13 Prozent auf 16,59 Euro zugelegt und sei damit der absolute Top-Gewinner des Tages im SDAX gewesen. Auf Platz zwei sei die ebenfalls am Mittwoch extrem starke SHOP APOTHEKE EUROPE gefolgt, die gut acht Prozent habe zulegen können.MorphoSys habe von der Meldung profitiert, dass die Forschungsarbeiten beim Hoffnungsträger Pelabresib schneller vorankämen als bislang in Aussicht gestellt. Wie das Biotechunternehmen am späten Dienstagabend mitgeteilt habe, sollten die wichtigen Daten der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie bereits Ende des Jahres vorliegen.Bislang habe MorphoSys die Ergebnisse für das Medikament gegen den seltenen Knochenmarkkrebs Myelofibrose für Anfang 2024 angekündigt. Wie das Unternehmen nun aber mitgeteilt habe, habe die Aufnahme von mehr als 400 Patienten in die Testreihe aufgrund großen Interesses vorzeitig abgeschlossen werden können.Im Zuge des Kurssprungs am Mittwoch habe die Aktie von MorphoSys die 38-Tage-Linie zurückerobern können. Die nächste wichtige Hürde sei nun die 200-Tage-Linie im Bereich von 18 Euro.Auch "Der Aktionär" sieht die Aktie von MorphoSys weiter als sehr spekulativ, gelingt MorphoSys aber der Erfolg insbesondere bei Pelabresib, besteht mittelfristig weiteres Potenzial. Investierte Anleger bleiben dabei, sichern sich aber mit einem Stoppkurs bei 11,50 Euro ab, so Marion Schlegel. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link