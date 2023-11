Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kräftig nach unten gehe es am heutigen Donnerstag bei der Aktie von MorphoSys. Sie verliere derzeit mehr als 5 Prozent auf 24,92 Euro. Damit sei sie der zweitschwächste Wert des Tages im Nebenwerte-Index SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ). Nur CECONOMY ( ISIN DE0007257503 WKN 725750 ) verliere mit minus 7,3 Prozent noch stärker. Das Unternehmen habe die Datenzum Hoffnungsträger Pelabresib noch für diesen Monat angekündigt.Am Markt steige allerdings die Skepsis, dass die Daten noch nicht so gut ausfallen könnten wie erhofft. Mit den Zahlen und dem Ausblick habe MorphoSys am späten Mittwochabend angekündigt, dass Studienergebnisse zum wichtigen Hoffnungsträger Pelabresib bereits Ende November erwartet würden und damit etwas früher als bislang geplant. Neben dem Unternehmen hätten auch Analysten hohe Erwartungen an den Wirkstoff zur Behandlung von Myeolofibrose, einer seltenen Form von Blutkrebs.Während JP Morgan-Analyst James Gordon gute Chancen sehe, dass die Daten positiv ausfallen würden - in diesem Fall sehe er für die Aktie mindestens eine Verdopplungschance -, hätten sich indes ein Börsenhändler vorsichtiger gezeigt. Auch er räume den Studiendaten einen massiven Einfluss auf den Aktienkurs ein, beziffere die von ihm kalkulierte Wahrscheinlichkeit positiver Daten aber lediglich mit 60 Prozent.Es bleibe also dabei: Die Daten zu Pelabresib, die in den kommenden zwei Wochen veröffentlicht werden sollten, würden entscheidend für die weitere Kursentwicklung der Aktie sein. Risikobereite Anleger könnten nach dem jüngsten Rücksetzer auf gute News spekulieren. Alle anderen, die seit der Empfehlung des "Aktionär" Ende Dezember 2022 an Bord sind, lassen ihre Gewinne laufen, sichern diese aber mit einem Stopp bei 18,90 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 16.11.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link