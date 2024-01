Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (12.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Bei der MorphoSys-Aktie sei es nach der starken Aufholjagd seit Mitte November zuletzt zu Gewinnmitnahmen gekommen. Nachdem Mitte Januar noch bei 36,95 Euro ein neues Mehrmonatshoch erreicht worden sei, sei der Titel zuletzt bis auf 30,40 Euro abgerutscht. Viele hätten sich von der Präsentation des Unternehmens auf der JPMorgan Healthcare Conference neue Impulse erhofft. Diese seien aber ausgeblieben.Auf der Anfang Dezember stattgefundenen Jahrestagung der US-Hämatologen (ASH) habe MorphoSys mit detaillierten Daten zur Phase-3-Studie zum Hoffnungsträger Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose überzeugen können. Der TecDAX-Titel habe seitdem deutlich zulegen können. Die jüngste Präsentation auf der JPMorgan-Konferenz habe derweil keine neuen Erkenntnisse gebracht.Bis zu einer möglichen Zulassungsentscheidung werde aber nun noch einige Zeit vergehen. Mitte des Jahres wolle das Unternehmen den Antrag in den USA und der EU einreichen. "Die Onkologie-Pipeline von MorphoSys bietet vielversprechende Möglichkeiten zur Wertschöpfung, allen voran Pelabresib, unser sich in der klinischen Entwicklung befindlicher BET-Inhibitor", habe Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys gesagt. "Mit Pelabresib haben wir das Potenzial, das Behandlungsparadigma bei Myelofibrose zu verändern - ein Bereich, der dringend Innovationen benötigt." Die Phase-3-Daten zu Pelabresib, die Mitte November vergangenen Jahres veröffentlicht worden sei, hätten jedoch Fragen offen gelassen. Dementsprechend spannend werde die Zulassungsphase werden. Im Erfolgsfall habe Pelabresib Blockbuster-Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link