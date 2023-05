Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

24,39 EUR -0,45% (31.05.2023, 12:22)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

24,33 EUR +2,36% (31.05.2023, 12:15)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (31.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys sei am heutigen Mittwoch der größte Gewinner im Nebenwerte-Index SDAX. Das Papier profitiere dabei von einer positiven Einschätzung durch die UBS. Die Schweizer Großbank habe MorphoSys mit "buy" und einem Kursziel von 47 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angetrieben durch die Kaufempfehlung teste die Aktie nun erneut die Charthürde knapp unter 25 Euro an. Derzeit notiere sie bei 24,33 Euro. Bereits drei Mal sei das Papier des Antikörperspezialisten sei dem vergangenen Sommer hier abgedreht. Sollte nun der nachhaltige Ausbruch gelingen, wäre dies ein klares positives Zeichen.Auch "Der Aktionär" bleibe optimistisch und rate weiter an Bord zu bleiben. Stopp auf 16,90 Euro nachziehen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze MorphoSys-Aktie: