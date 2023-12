Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (13.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys habe sich in den vergangenen Tagen und Wochen extrem stark entwickelt. Seit dem Korrekturtief Mitte November bei 14,62 Euro sei das Papier zuletzt bis auf fast 36 Euro gestiegen. Beflügelt worden sei die Aktie von detaillierten Daten zum Hoffnungsträger Pelabresib, die auf dem ASH-Kongress veröffentlicht worden seien. Nun nutze das Unternehmen das hohe Kursniveau für eine Kapitalerhöhung.Wie das Unternehmen melde, habe man beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen. Das Unternehmen beabsichtige, das bestehende Grundkapital durch die Ausgabe von bis zu 3.423.194 neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") aus genehmigtem Kapital, von 34,2 Millionen Euro auf 37,7 Millionen Euro zu erhöhen.Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Neuen Aktien sollten zur Förderung der laufenden klinischen Entwicklung wichtiger Produktkandidaten hin zur behördlichen Zulassung, zur Beschleunigung der Vorbereitungen ihrer Markteinführung von Pelabresib zur Erstbehandlung von Myelofibrose, zur weiteren Stärkung der Finanzen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden werden.Der Platzierungspreis je Neuer Aktie werde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches mit sofortiger Wirkung beginne und kurzfristig abgebrochen werden könne. Die Neuen Aktien sollten ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden. Als Teil der Transaktion habe das Unternehmen vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen einer zweimonatigen Lock-up-Periode zugestimmt.Die Aktie von MorphoSys habe sich zuletzt extrem stark entwickelt. Die angekündigte Kapitalmaßnahme dürfte nun aber ordentlich Druck auf das Papier bringen. Spannend werde es im kommenden Jahr. Dann wolle MorphoSys Mitte des Jahres den Zulassungsantrag für Pelabresib in den USA und der EU einreichen. Bis es zu einem Zulassungsentscheid kommt, wird es also noch einige Zeit dauern, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link