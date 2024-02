Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



54,98 EUR +33,28% (05.02.2024, 16:34)



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (05.02.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Anleger würden sich aktuell mit größeren Zukäufen zurückhalten und die breiten Aktienindices wie der DAX sich kaum bewegen. Nach dem kurzen Ausflug auf ein Rekordhoch am Freitag sei aktuell wenig Bewegung im Markt. Anders habe die Lage bei der MorphoSys-Aktie in den vergangenen Wochen ausgesehen. Die Aktie sei im Rallymodus, obwohl das Unternehmen lange als Sorgenkind gegolten habe. Könne das gut gehen?Seit dem Crash im November 2023, als die Aktie bis auf ein Tief bei 14,52 Euro gefallen sei, sei viel passiert bei MorphoSys. Zahlreiche Schlagzeilen hätten für einen starken Anstieg der Volatilität gesorgt. Die neuen Ergebnissen bei Hoffnungsträger Pelabresib hätten Anleger wieder optimistischer gestimmt. Seitdem sei die Hoffnung auf eine Zulassung des potenziellen Blockbuster-Mittels deutlich gestiegen. Das Unternehmen selbst habe erklärt, Mitte des Jahres die Zulassungsanträge für die USA und Europa einreichen zu wollen.Ebenfalls hätten den Kurs zuletzt auch einige Leerverkäufer befeuert, da sie ihre Positionen reduziert und dafür Anteilsscheine gekauft hätten. Auch die Fantasie durch neue Übernahmegerüchte hätten sich zuletzt breiter gemacht, was zusätzlichen Rückenwind geliefert habe.Bei der MorphoSys-Aktie bereite seinen Aktionären seit wenigen Wochen wieder Freude. Sollte es tatsächlich zu einer Übernahme und/oder weiteren positiven Studienergebnissen kommen, hätte der Titel noch Luft nach oben. Würden neue Impulse fehlen, könne es auch schnell wieder abwärts gehen. Das Papier bleibe damit sehr spekulativ, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link