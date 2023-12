Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

24,77 EUR -0,92% (08.12.2023, 16:21)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

24,83 EUR -0,56% (08.12.2023, 16:09)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (08.12.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Samstag beginne der von MorphoSys-Aktionären mit Spannung erwartete Jahreskongress der US-Hämatologen (ASH) in San Diego. Auf der Veranstaltung würden weitere Details zur Myelofibrose-Studie mit Pelabresib erwartet. Sie würden Aufschluss geben, ob der Wirkstoff in den USA zugelassen werde.Gehe es nach Citi-Analyst Vineet Agrawal, dürfte es für die MorphoSys-Aktie bald wieder düster aussehen. Er habe nach den durchwachsenen Daten der klinischen Myelofibrose-Studie die Erfolgswahrscheinlichkeit des Mittels von 80 auf 50 Prozent korrigiert. Auch vom Kongress der US-Hämatologen erwarte er keine nennenswerte Signalwirkung.Sollte Agrawal recht behalten, werde die Aktie die jüngsten Gewinne nicht verteidigen können. Im schlimmsten Fall stürze MorphoSys wieder auf das Tief von Mitte November bei 14,52 Euro, oder sogar noch auf das Jahrestief aus dem Jahr 2022 bei 11,80 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MorphoSys-Aktie: