Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

23,50 EUR +8,44% (17.10.2022, 09:33)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

23,22 EUR +6,08% (17.10.2022, 09:21)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (17.10.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Das Forschungsduo Biogen und Eisai habe vor Kurzem mit positiven Studiendaten zu einem Alzheimer-Medikament für Furore gesorgt. Auch andere Biotech-Unternehmen würden sich in dem Bereich einen Durchbruch erhoffen, darunter auch MorphoSys mit seinem Partner Roche. J.P. Morgan blicke zuversichtlich auf ein bevorstehendes Event.Die US-Bank habe die Aktien von MorphoSys in einer Studie vom Montag auf "Positive Catalyst Watch" gesetzt. Analyst James Gordon sei damit kurzfristig sehr optimistisch für die Aktien des Antikörperspezialisten vor neuen Erkenntnissen zum Alzheimer-Testkandidaten Gantenerumab.Der Schweizer Partner Roche werde Studiendaten Ende November auf dem CTAD-Fachkongress in San Francisco (vom 29. November bis 02. Dezember) zeigen. Insgesamt bleibe Gordon aber für MorphoSys beim Kursziel von 32,50 Euro bei einer Einstufung mit "neutral". Er sehe Risiken für die Markterwartungen an Monjuvi und einen schwierigen Weg in die Profitabilität.Positive Studiendaten würden für einen satten Kurssprung bei der Aktie von MorphoSys sorgen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: MorphoSys.Börsenplätze MorphoSys-Aktie: