Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (25.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der April sei bislang ein starker Monat für MorphoSys. Über 20 Prozente habe die Aktie des Biotech-Unternehmens innerhalb von drei Wochen zugelegt und sogar fast ein Jahreshoch erreicht. Aus charttechnischer Sicht deute jetzt sogar einiges darauf hin, dass auch eine übergeordnete Trendwende möglich sei.Das Chartbild von MorphoSys sehe übel aus. Zumindest, wenn man es vom Allzeithoch im Jahr 2020 bei 146,30 Euro aus betrachte. Bis heute habe die Aktie über 85 Prozent verloren, in Spitze sogar über 90 Prozent.Doch genau durch diese immensen Verluste ergebe sich eine hervorragende Chance für Anleger. Denn es habe sich ein klassisches Blasen-Setup, wie es Jean-Paul Rodrigue darstelle, aufgelöst.Das sei allerdings nichts Ungewöhnliches. Denn, auch der Kursverlauf eines Highflyers wie Apple habe nach dem Platzen der Dotcom-Bubble ähnlich ausgesehen und sich anschließend vervielfacht.MorphoSys biete zum aktuellen Kurs eine gute Einstiegschance für eine potenzielle Vervielfachung. Allerdings sollten nur spekulativ orientierte Anleger, die bereit sind die Aktie über einen langen Zeitraum zu halten, investieren, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur MorphoSys AG. Ein Totalverlust sei bei operativem Misserfolg nicht ausgeschlossen. (Analyse vom 25.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.