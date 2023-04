Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Gute News aus dem Hause MorphoSys: Die Forschungsarbeiten beim Hoffnungsträger Pelabresib kämen schneller voran als bislang in Aussicht gestellt. Wie das Biotechunternehmen am späten Dienstagabend mitgeteilt habe, sollten die wichtigen Daten der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie bereits Ende des Jahres vorlegt werden.Bislang habe MorphoSys die Ergebnisse für das Medikament gegen den seltenen Knochenmarkkrebs Myelofibrose für Anfang 2024 angekündigt. Wie das Unternehmen nun aber mitgeteilt habe, habe die Aufnahme von mehr als 400 Patienten in die Testreihe aufgrund großen Interesses vorzeitig abgeschlossen werden können."Die derzeitigen Behandlungsmöglichkeiten für Myelofibrose sind für viele Patienten unzureichend. Entsprechend dringend ist der Bedarf, den Therapiestandard für Patienten, die von dieser schweren Erkrankung betroffen sind, zu verbessern", so Dr. Tim Demuth, Chief Research and Development Officer von MorphoSys."Nach dem wir die Rekrutierung der MANIFEST-2-Studie früher als erwartet abschließen konnten, sind wir nun gespannt auf die anstehenden Daten zum therapeutischen Potenzial von Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib bei JAK-Inhibitor-naiven Myelofibrose-Patienten. MANIFEST-2 ist der jüngste Meilenstein in unseren Anstrengungen, Patienten mit Blutkrebs bessere Behandlungsergebnisse zu ermöglichen und ein Beleg für unser kontinuierliches Engagement im Bereich Myelofibrose."Die Aktie bleibe spekulativ, gelinge MorphoSys aber der Erfolg insbesondere bei Pelabresib, bestehe mittelfristig weiteres Potenzial. Risikobereite Anleger könnten darauf spekulieren. Charttechnisch wäre die rasche Rückeroberung der 38-Tage-Linie ein erstes positives Signal.Investierte Anleger bleiben dabei, sichern sich aber mit einem Stoppkurs bei 11,50 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2023)