Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (11.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von MorphoSys kenne seit ihrem Korrekturtief im November kein Halten mehr. Mittlerweile habe sich das Papier mehr als verdoppelt. Die Präsentation der Phase-3-Studiendaten zu Pelabresib auf der ASH-Jahrestagung hätten der Aktie zum Wochenstart noch einmal kräftig Schwung verliehen. Das Papier sei mit einem Plus von 35 Prozent als der mit Abstand größte Gewinner des Tages im SDAX aus dem Handel gegangen.Die Zuversicht auf eine mögliche Zulassung des Hoffnugnsträgers Pelabresib sei wieder gestiegen. Der Antikörperspezialist habe auf einer Jahreskonferenz der US-Hämatologen detaillierte Studiendaten zu dem Blutkrebsmittel präsentiert, die die zuletzt wieder größer gewordene Hoffnung untermauert hätten. In einer Phase 3-Studie hätten sich beim kombinierten Einsatz mit dem bisherigen Standard-Wirkstoff Ruxolitinib Verbesserungen bei allen vier Krankheitsmerkmalen der Myelofibrose gezeigt, habe es laut Mitteilung geheißen. Wichtig sei vor allem die Verringerung der Milzgröße, die in direktem Zusammenhang mit dem Überleben der Patienten stehe.Auch Analysten hätten sich in ersten Reaktionen positiv zu einer möglichen Markteinführung geäußert. Der J.P. Morgan-Experte James Gordon habe zwar auf unterschiedliche Wirksamkeitsprofile bei Patienten mit mittlerem und hohem Risiko hingewiesen. "Basierend auf der Gesamtheit der Daten sehen wir weiterhin gute Chancen, dass MorphoSys die Zulassung für Pelabresib in der Patientengruppe mit mittlerem Risiko erhalten kann", habe der Experte aber betont.Die Aktie von MorphoSys sei durch den heutigen Kurssprung auf ein neues Jahreshoch geklettert. Die neue Jahresbestmarke liege nun bei 33,75 Euro. MorphoSys wolle für Pelabresib Mitte kommenden Jahres die Zulassung in Europa und den USA beantragen. Bis es zu einem Zulassungsentscheid komme, werde es also noch etwas dauern. (Analyse vom 11.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link