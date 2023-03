Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapien für Menschen mit Krebs und Autoimmunerkrankungen verschrieben hat. Basierend auf seiner führenden Expertise in Antikörper- und Proteintechnologie treibt MorphoSys seine eigene Pipeline neuer Wirkstoffe voran und hat Antikörper entdeckt, die von Partnern in verschiedenen Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf entwickelt werden.



Im Jahr 2017 erhielt Tremfya® (Guselkumab) - entwickelt von Janssen Research & Development, LLC und vermarktet von Janssen Biotech, Inc. zur Behandlung von Schuppenflechte - als erstes Medikament, das auf MorphoSys' Antikörpertechnologie basiert, die Zulassung. Im Juli 2020 erteilte die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA MorphoSys die beschleunigte Zulassung für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von Patienten mit einem bestimmten Lymphom-Typ.



MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg bei München und beschäftigt, einschließlich der hundertprozentigen US-amerikanischen Tochtergesellschaften MorphoSys US Inc. und Constellation Pharmaceuticals, Inc. aktuell mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.morphosys.de.



Monjuvi® ist ein eingetragenes Warenzeichen der MorphoSys AG.

Tremfya® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc. (16.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Die Aktien von MorphoSys könnten sich am Donnerstag etwas vom jüngsten Kursrutsch erholen. Am Vormittag würden sie gut sieben Prozent auf 14,64 Euro gewinnen und seien damit vor Vitesco und der SHOP APOTHEKE EUROPE der Top-Gewinner des Tages im SDAX. Das Biotech-Unternehmen habe am Mittwochabend seine Zahlen vorgelegt. Der Verlust habe deutlich reduziert werden können.Ein Händler habe die Geschäftszahlen für 2022 vom Vorabend als "nicht so schlimm wie befürchtet" bezeichnet. Der Umsatz sei höher als erwartet und der Verlust geringer als angenommen. Mit dem Barmittelbestand könne das Unternehmen zudem noch einige Jahre agieren.Im vergangenen Jahr sei der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 55 Prozent auf 278,3 Millionen Euro gestiegen. Wie bereits vom Konzern vermeldet, habe Monjuvi 89,4 Millionen US-Dollar (84,9 Millionen Euro) beigesteuert - der Rest sei maßgeblich aus höheren Tantiemen und Lizenzgebühren gekommen.Den operativen Verlust habe MorphoSys um 57 Prozent auf knapp 221 Millionen Euro reduzieren können. Dabei hätten den um knapp ein Drittel gestiegenen Kosten für die Forschung und Entwicklung deutlich gesunkene Ausgaben für die Verwaltung gegenüber gestanden. Ein Jahr zuvor habe der Aufbau der Vertriebsstrukturen für das Blutkrebsmedikament Monjuvi nach dessen Markteinführung noch viel Geld verschlungen."2022 war ein entscheidendes Jahr für MorphoSys. Wir konnten unsere Pipeline weiterentwickeln, indem wir unsere klinischen Phase-3-Studien mit Pelabresib bei Myelofibrose und mit Tafasitamab bei Lymphomen vorangetrieben haben. Außerdem haben wir vielversprechende Produktkandidaten im frühen und mittleren Entwicklungsstadium auslizenziert, so dass wir uns ausschließlich auf die Onkologie konzentrieren können", so Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys.Nach den jüngsten Rücksetzern sei das Papier charttechnisch angeschlagen, die jüngsten Ergebnisse könnten nun das Chartbild aber zumindest wieder etwas aufhellen. Nichtsdestotrotz müsse MorphoSys in den kommenden Monaten zeigen, dass die Fokussierung auf die wichtigsten Projekte von Erfolg gekrönt sei.Anleger bleiben dabei, sichern sich aber mit einem Stopp bei 11,50 Euro ab, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link