(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;



(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.



(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



MorphoSys AG: vi





Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,81 EUR -0,22% (01.09.2023, 18:14)



XETRA-Aktienkurs MorphoSys-Aktie:

27,89 EUR -0,29% (01.09.2023, 17:35)



ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (01.09.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.Im ersten Halbjahr 2023 habe die MorphoSys AG einen Anstieg der Gesamterlöse auf 115,5 Mio. Euro verzeichnet, was einem Wachstum von 14% gegenüber 100,9 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2022 entspreche. Dieses Wachstum sei getragen worden von Monjuvi-Produktverkäufen in Höhe von 41,1 Mio. Euro (ein Anstieg von 7% im Vergleich zum Vorjahr), Tantiemen in Höhe von 48,4 Mio. Euro (ein Anstieg von 18% im Vergleich zum Vorjahr) sowie Lizenzen, Meilensteinen und sonstigen Einnahmen in Höhe von 25,9 Mio. Euro (ein Anstieg von 20% im Vergleich zum Vorjahr).Die Umsatzkosten hätten sich im Berichtszeitraum auf 28,7 Mio. Euro belaufen (H1/22: 25,1 Mio. Euro). Die F&E-Kosten seien in H1/23 auf 140,1 Mio. Euro gestiegen (H1/22: 126,0 Mio. Euro), vor allem aufgrund höherer Kosten im Zusammenhang mit der Patientenrekrutierung in wichtigen laufenden klinischen Studien. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten hätten sich unterschiedlich entwickelt: Die Vertriebskosten hätten 38,9 Mio. Euro (H1/22: 45,9 Mio. Euro) und die Verwaltungskosten 27,9 Mio. Euro (H1/22: 27,0 Mio. Euro) betragen. Der konsolidierte Nettoverlust habe sich im gleichen Zeitraum auf 118,4 Mio. Euro belaufen und sich damit gegenüber einem Nettoverlust von 357,6 Mio. Euro in H1/22 verbessert.MorphoSys scheine mit seinen laufenden klinischen Studien und Entwicklungen, insbesondere im Bereich Pelabresib, in einer starken Position zu sein. Die Finanzergebnisse hätten sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert, obwohl sie einen Nettoverlust aufweisen würden, was auf eine positive Entwicklung hindeute. Die Fokussierung des Unternehmens auf Pelabresib als potenzielle Erstlinientherapie für Myelofibrose und die Ausweitung auf andere myeloische Erkrankungen bis 2024 und darüber hinaus sei bemerkenswert. Dies könnte MorphoSys als führendes Unternehmen bei der Behandlung von Myelofibrose und anderen verwandten Krankheiten positionieren und den Anlegern möglicherweise erhebliche Renditen bieten. Es sei jedoch wichtig, die Topline-Daten der MANIFEST-2-Studie zu beobachten, die bis Ende 2023 vorliegen würden, da sie eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments spielen würden.In Anbetracht dieser Faktoren hat Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel für die MorphoSys-Aktie von 26,50 Euro auf 33,50 Euro angehoben und hält an seiner Kaufempfehlung fest. (Analyse vom 01.09.2023)Disclosures:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;