Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (14.09.2023/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von FMR Research:Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) weiterhin zu kaufen.MorphoSys habe von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA den Fast-Track-Status für Tulmimetostat zur Behandlung von fortgeschrittenem, rezidivierendem oder metastasierendem Endometriumkarzinom bei Patientinnen mit ARID1A-Mutationen erhalten. Diese Auszeichnung beschleunige die Entwicklung und Prüfung von Arzneimitteln, die einen kritischen, ungedeckten medizinischen Bedarf decken würden. Tulmimetostat zeichne sich als dualer Inhibitor der nächsten Generation von EZH2 und EZH1 aus, der im Vergleich zu seinen Vorgängern eine höhere Wirksamkeit und eine verlängerte Halbwertszeit aufweise.Die Ausweisung beruhe auf vielversprechenden präklinischen Ergebnissen und ersten Daten aus einer laufenden Phase-1/2-Studie, in der die Wirksamkeit von Tulmimetostat bei einer Reihe von Tumoren untersucht werde, insbesondere bei ARID1A-mutiertem Endometriumkarzinom. Mit dieser Dynamik sei MorphoSys in der Lage, seine Position im biopharmazeutischen Sektor weiter zu festigen, und biete potenzielle Wachstumschancen, die im Einklang mit der Strategie des Unternehmens stünden.MorphoSys mache weiterhin bedeutende Fortschritte in der biopharmazeutischen Landschaft, insbesondere mit seinem Prüfpräparat Tulmimetostat. Die kürzlich erfolgte Zulassung von Tulmimetostat zur Behandlung von fortgeschrittenem Endometriumkarzinom durch die US-Gesundheitsbehörde FDA unterstreiche das Potenzial des Medikaments, einen dringenden medizinischen Bedarf zu befriedigen. Die vorläufigen Ergebnisse der Phase-I/II-Studie seien vielversprechend, insbesondere für Patientinnen mit ARID1A-Mutationen und BAP1-Verlust.Während das Sicherheitsprofil von Tulmimetostat eine genaue Beobachtung erfordere, sei die Wirksamkeit des Medikaments in bestimmten Gruppen, insbesondere beim peripheren T-Zell-Lymphom (PTCL) und beim ARID1Amutierten Endometriumkarzinom, lobenswert. Damit sei MorphoSys in der Lage, eine Vorreiterrolle bei der Behandlung dieser spezifischen Krebsarten einzunehmen, was eine vielversprechende Perspektive für Investoren darstelle.In Anbetracht der aktuellen Entwicklung und des Potenzials von Tulmimetostat hält Dr. Mohamad Vaseghi, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel für die MorphoSys-Aktie unverändert bei 33,50 Euro und empfiehlt den Titel weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 14.09.2023)Disclosures:Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;