ISIN MorphoSys-Aktie:

DE0006632003



WKN MorphoSys-Aktie:

663200



Ticker-Symbol MorphoSys-Aktie:

MOR



NASDAQ OTC-Symbol MorphoSys-Aktie:

MPSYF



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (18.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) unter die Lupe.Während die Biotechbranche - insbesondere die kleineren Vertreter - derzeit klar schwächele, gebe es dennoch Ausnahmen. Zu diesen gehöre derzeit die Aktie von MorphoSys. Im Sechsmonatsvergleich sei sie mit einem Plus von 57,3% der mit Abstand beste Wert im SDAX. Und in den kommenden Monaten könnte durchaus noch mehr drin sein.Die Aktie von MorphoSys habe seit März im Zuge der steigenden Hoffnungen für Pelabresib bereits deutlich zulegen. Zuletzt habe das Papier eine Verschnaufpause eingelegt. "Der Aktionär" erwarte, dass die Aktie im Vorfeld der Daten zum Hoffnungsträger aber weiter anziehen werde. Anleger sollten bei MorphoSys die Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)