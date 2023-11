Börsenplätze MorphoSys-Aktie:



Kurzprofil MorphoSys AG:



MorphoSys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) hat eine klare Mission: Das Unternehmen will Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickelt MorphoSys neuartige Medikamente und stellt sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. (30.11.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MorphoSys-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der MorphoSys AG (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, NASDAQ OTC-Symbol: MPSYF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehr als 50 Prozent habe die Aktie von MorphoSys seit ihrem Hoch im November bei 32,39 Euro zwischenzeitlich eingebüßt. Zuletzt habe das Papier aber eine starke Aufholjagd starten können. Vom Tief bei 14,52 Euro weg habe die Aktie von MorphoSys in den vergangenen Tagen wieder 48 Prozent zugelegt. Allein am heutigen Donnerstag gehe es gut 7 Prozent nach oben auf 21,48 Euro. Was sei passiert?Die Aktie sei im November im Zuge der Phase-3-Studiendaten zum Hoffnungsträger Pelabersib zur Behandlung von Myelofibrose stark unter Druck geraten. Das Krebsmittel habe zwar das Primärziel bei Myelofibrose-Patienten erreicht, aber in ebenfalls wichtigen Sekundärzielen nicht überzeugt.Die Meinungen der Analysten würden nun weit auseinander gehen. Während einige die mögliche Zulassung in den USA stark in Gefahr sehen würden, würden andere weiterhin davon ausgehen, dass eine Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA gelingen werde. MorphoSys wolle für Pelabresib Mitte kommenden Jahres die Zulassung in Europa und den USA beantragen.Was habe nun zum jüngsten deutlichen Kursanstieg geführt? Zum einen ist es sicherlich die Übertreibung nach unten, die wir zuvor gesehen hatten, zum anderen dürften zuletzt auch Shortseller wieder auf dem falschen Fuß erwischt worden sein, die sich nun wieder eindecken müssen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Es bleibe ganz klar spannend bei MorphoSys. "Der Aktionär" werde die weitere Entwicklung genau verfolgen. Nach unten abgesichert sei das Papier im Bereich von 18,34 Euro. Das sei der CASH-Wert per Ende September. Nach oben stellt die 200-Tage-Linie einen starken Widerstand dar, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur MorphoSys-Aktie. (Analyse vom 30.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link